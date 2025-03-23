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المسجد الحرام يستقبل أكثر من 3 ملايين مصل في ليلة 23 من رمضان

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المسجد الحرام يستقبل أكثر من 3 ملايين مصل في ليلة 23 من رمضان

أكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن المسجد الحرام استقبل في ليلة 23 من رمضان أكثر من 3 ملايين مصلٍ، بينما بلغ عدد المعتمرين نحو 700 ألف معتمر.

ويشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والزوار خلال العشر الأوخر من رمضان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من خلال تكاتف جميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة خلال موسم رمضان.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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