المسجد الحرام يستقبل أكثر من 3 ملايين مصل في ليلة 23 من رمضان

أكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن المسجد الحرام استقبل في ليلة 23 من رمضان أكثر من 3 ملايين مصلٍ، بينما بلغ عدد المعتمرين نحو 700 ألف معتمر.

ويشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والزوار خلال العشر الأوخر من رمضان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من خلال تكاتف جميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة خلال موسم رمضان.