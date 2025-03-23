المسجد الحرام يستقبل أكثر من 3 ملايين مصل في ليلة 23 من رمضان

ويشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والزوار خلال العشر الأوخر من رمضان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من خلال تكاتف جميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة خلال موسم رمضان.
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