9.7 آلاف مخالفة لأنشطة النقل بمكة والمدينة

سجلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل 9.767 مخالفة لأنشطة النقل في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ففي مكة المكرمة نفذت عمليات فحص بلغت 53.168 عملية رقابية نتج عنها 7.028 مخالفة ترتبط بتشغيل مركبات لا تمتلك ترخيصًا، وعدم التزام السائقين بالزي الرسمي الموحد، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتجهيزات الفنية للمركبات، ومارست الفرق الرقابية عمليات الفحص في محطات التفويج، والمواقف الكبرى، إضافة إلى المطارات وغيرها، كما تمركزت في مواقع مثل الشميسي النوارية، ومحطة قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز.

تجهيزات فنية

ونفذت الفرق الرقابية في المدينة المنورة 12.730 عملية فحص، رصدت خلالها 2.739 مخالفة تتعلق بعدم إصدار تراخيص للمركبات، وتشغيل سائقين غير معتمدين، ومخالفات ترتبط بالتجهيزات الفنية للمركبات، علمًا أن أعمال الرقابة نُفذت في مسجدي قباء والميقات، إضافة إلى محطة قطار الحرمين، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، وغيرها من المواقع.

معدل الامتثال

وتواصل الهيئة العامة للنقل جهودها الرقابية خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان جودة خدمات النقل المقدمة للمصلين والمعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي التاسع من رمضان حتى 15 من الشهر ذاته، ارتفعت نسبة معدل امتثال أنشطة النقل في مكة المكرمة والمدينة المنورة في الأسبوع الثاني من الشهر، مسجلة 91% في مكة المكرمة، و86% في المدينة المنورة.

ووفقًا لإحصاءات الهيئة، انخفض إجمالي المخالفات المرصودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 9,767 مخالفة في الأسبوع الثاني مقارنة بـ12.590 مخالفة في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

التزام المشغلين

ونفذت الفرق الرقابية في الهيئة أكثر من 65.898 عملية فحص ميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن حملاتها المكثفة لضمان التحقق من الامتثال للوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل في المملكة، ومنها التحقق من التراخيص، وفحص الحالة الفنية للمركبات، وضبط مخالفات النقل غير النظامي (الكدادة)، والتأكد من تشغيل عدادات الأجرة، إضافة إلى متابعة التزام المشغلين والمركبات بمعايير السلامة والجودة.

أبرز المخالفات

- تشغيل مركبات لا تمتلك ترخيصًا

- عدم التزام السائقين بالزي الموحد

- مخالفات تتعلق بالتجهيزات الفنية للمركبات

- عدم إصدار تراخيص للمركبات

- تشغيل سائقين غير معتمدين