3.4 ملايين مسافر بمطارات المملكة

أظهرت بيانات مشغلي المطارات في المملكة، أن أكثر من 3.4 ملايين مسافر، بمن فيهم المعتمرون، مروا عبر المطارات السعودية ، خلال الأيام الثمانية عشر الأولى من شهر رمضان.

وشهدت مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، والطائف حركة مرورية نشطة، وفقًا لشركة مطارات القابضة، التي تدير 27 مطارًا في أنحاء المملكة.

ويتماشى هذا الارتفاع في السفر مع شهر رمضان، الذي بدأ في الأول من مارس 2025، ويمثل فترة الذروة لأداء العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

رحلات داخلية

كشف تحليل حركة المسافرين أن 2.4 مليون مسافر سافروا دوليًا، سواءً قادمين أو مغادرين، عبر هذه المطارات الأربعة خلال الأيام الثمانية عشر الأولى من رمضان. وبلغ عدد المسافرين على الرحلات الداخلية 1.08 مليون مسافر إضافي. وبلغ إجمالي عدد الرحلات خلال هذه الفترة 20038 رحلة، منها 12699 رحلة دولية.

70 بوابة

عززت المطارات السعودية استعداداتها وخصصت موارد إضافية لدعم تدفق الحجاج والمسافرين خلال ذروة موسم العمرة. وفي إطار هذه المبادرات، أطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نظام البوابة الإلكترونية الذي يضم 70 بوابة، مما يُبسط ويُؤتمت عملية السفر.

وفي إطار جهودها لتعزيز السياحة، أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة «المسافر دون حقيبة» في جميع مطاراتها العام الماضي. تُمكّن هذه الخدمة المسافرين من إتمام جميع إجراءات السفر من منازلهم، بينما تُرسل أمتعتهم إلى رحلاتهم، سواءً كانت محلية أو دولية.

حركة المسافرين في مطارات المملكة

- +3.4 ملايين مسافر بمن فيهم المعتمرون خلال 18 يوما من رمضان.

- 2.4 مليون مسافر سافروا دوليًا سواءً قادمين أو مغادرين عبر 4 مطارات.

- 1.08 مليون مسافر إضافي عبر الرحلات الداخلية.

- 20038 رحلة منها 12699 رحلة دولية