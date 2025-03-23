شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق حائل استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

حركة نشطة

الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمنطقة حائل خلال العشر الأواخر من شهر رمضان حركة بيع وشراء نشطة وكثيفة استعدادًا لعيد الفطر المبارك.واكتظت المحال بالمتسوقين الذين اصطحبوا أهاليهم وأطفالهم لشراء احتياجاتهم من المستلزمات الجديدة والألعاب الخاصة بفرحة يوم العيد.وشهدت بعض المراكز التجارية إقبالًا كثيفًا من المتسوقين والمرتادين الراغبين في اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من الملبوسات، وأدوات التجميل والعطورات والأحذية والسجادالإضافة إلى الإقبال الواسع على محال الحلويات التي توفر أنواع عديدة ومختلفة من حلويات العيد بمختلف الأصناف والأسعار قبيل عيد الفطر المبارك.