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انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق حائل استعدادًا لعيد الفطر

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واس- حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمنطقة حائل خلال العشر الأواخر من شهر رمضان حركة بيع وشراء نشطة وكثيفة استعدادًا لعيد الفطر المبارك.
واكتظت المحال بالمتسوقين الذين اصطحبوا أهاليهم وأطفالهم لشراء احتياجاتهم من المستلزمات الجديدة والألعاب الخاصة بفرحة يوم العيد.

حركة نشطة

وشهدت بعض المراكز التجارية إقبالًا كثيفًا من المتسوقين والمرتادين الراغبين في اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من الملبوسات، وأدوات التجميل والعطورات والأحذية والسجاد
الإضافة إلى الإقبال الواسع على محال الحلويات التي توفر أنواع عديدة ومختلفة من حلويات العيد بمختلف الأصناف والأسعار قبيل عيد الفطر المبارك.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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