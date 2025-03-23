شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجربة هبوط الإسعاف الجوي بالحرم المكي لإخلاء الحالات المرضية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية