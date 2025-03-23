شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يقود اجتماعًا وزاريًا في القاهرة لبحث مستجدات غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى القاهرة، اليوم، لترؤس الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في وقت لاحق اليوم بهدف بحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة.