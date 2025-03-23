شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي : الأجواء ستكون مناسبة لرؤية هلال شوال السبت القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أكد الخبير في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، أن الظروف الجوية ستكون قابلة للتغيير، منوهًا أنه سيتم تحديثها.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” مبدئيا الأجواء ستكون مناسبة بإذن الله لرؤية هلال شهر شوال مساء السبت القادم 29 رمضان في أغلب المناطق الوسطى والشرقية.”

وأضاف:” يتوقع أن يكون يوم الأحد أول أيام ⁧‫عيد الفطر المبارك‬⁩ لهذا العام.”

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.