شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة العاشرة: احتاطوا بالملابس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الممطرة العاشرة لعام 1446هـ ستستمر اليوم الأحد، مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة، مع تساقط البَرَد وجريان السيول.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “تستمر ⁧الحالة الممطرة العاشرة⁩ لعام 1446هـ اليوم الأحد، لتؤثر على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، اليمن، جنوب مكة، ووسط الخليج، مع أمطار متفاوتة الغزارة، وتساقط البَرَد، وجريان السيول.”

وأضاف: “بداية تأثير موجة البرد.. احتاطوا بالملابس، خاصة في الليل، في المناطق الشمالية، الوسطى، الشرقية، وشرق المنطقة الغربية.”

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: القصيم، المدينة المنورة، وتبوك.