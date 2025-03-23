شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار في 8 مناطق ووادي الدواسر الأعلى كمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ 31 ملم في عسيلة بمحافظة وادي الدواسر، وذلك ضمن 8 مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار.

وكشف التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن 83 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، سجلت خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، تبوك، جازان، نجران، والباحة).

وقال التقرير، أن الرزيوه بالرين سجّلت 21.9 ملم، وشقراء 21 ملم، والسهباء بالخرج 18.8 ملم، ومطار الملك خالد بالرياض 16.1 ملم، ومحمية الوعول في حوطة بني تميم 14.6 ملم.

وسجلت المنطقة الشرقية 7.3 ملم في مطار الدمام، و6.4 ملم في القاعدة البحرية بالجبيل، و4.9 ملم في عريعرة بالأحساء، و4 ملم في حرض بالأحساء، و3.9 ملم في كلٍ من الدمام، ومطار الأحساء. فيما سجّلت عسير 6.6 ملم في بللحمر بأبها، و5.1 ملم في مطار أبها، و4.0 ملم في بللسمر بأبها، و1.8 ملم في العسران بسراة عبيد.

وأفاد التقرير، تسجيل الباحة 3 ملم في الجوه بالمخواة، و1.2 ملم في بلجرشي، و0.8 في مدينة الباحة، و0.6 في بني حسن بالمندق. فيما سجّلت نجران 1.8 ملم في خباش، و0.5 ملم في الخالدية بيدمة.

وأشار إلى أنه سجّلت المرقبان بأضم في مكة المكرمة 1.4 ملم، وبني سعد بمسيان 1 ملم. وسجّلت جازان 1.2 ملم في القرعة بالعارضة، و1 ملم في مطار جازان، و0.8 ملم في سرب الطيران البحري بجازان. وسجّلت تبوك 0.8 ملم في الديسة بضباء.