300 طن ماء زمزم لقاصدي المسجد النبوي

وتعمل الهيئة، ممثلة بإدارة السقيا على توريد 300 طن من مياه زمزم للمسجد النبوي يوميًا خلال شهر رمضان، موزعة على 18 ألف حافظة يتم إنزالها للخدمة داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته.
وتوزّع إدارة السقيا عبوات زمزم الجاهزة ذات الاستخدام الواحد في الروضة الشريفة، وعبوات الماء الصحية ذات الاستخدام الواحد في ساحات المسجد النبوي، بالإضافة إلى توفير 60 عربة مياه زمزم لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، وأكثر من مائة حافظة تحمل على الظهر في الأماكن التي يصعب وصول الحافظات الثابتة إليها.
ويشرف على تنظيم أعمال السقيا بالمسجد النبوي 600 مشرف ومراقب وعامل دُرِّبُوا لخدمة قاصدي المسجد النبوي.
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