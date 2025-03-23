شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة معتمر ليبي تعرض لجلطة قلبية بمستشفى النور التخصصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نحج فريق طبي بقسم قسطرة القلب بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة معتمر ليبي الجنسية يبلغ من العمر 86 عامًا, إثر إصابته بجلطة قلبية مما تطلب تدخلًا عاجلًا.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريض حضر للمستشفى وجرى تنويمه في قسم القلب بعد تشخيصه بجلطة قلبية، وعلى الفور تم عمل القسطرة للمريض وتبين وجود تضيق شديد في الشريان الأيسر الرئيسي مع عدة شرايين فرعية.

وأشار إلى أنه نظرًا لكبر سن المريض والخطورة العالية جدًا لعملية القلب المفتوح، وبسبب وجود آلام مستمرة في الصدر أدت إلى تدهور وضعه الصحي، قرر الفريق الطبي التدخل العاجل والتعامل مع الحالة كإنقاذ حياة ووضع أكثر من دعامة للمريض، وتكللت العملية بالنجاح وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة بعد يومين من العملية.

يذكر أن مركز القلب بالمستشفى مجهز بجميع الإمكانيات للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، كما أن الفرق الطبية مؤهلة وملتزمة بتقديم رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير للمراجعين والزوار كافة.