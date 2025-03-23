شكرا لقرائتكم خبر عن لتنظيم الممارسات المهنية.. التخصصات الصحية تطرح دليل التصنيف والتسجيل والان نبدء بالتفاصيل



تبدأ متطلبات تقديم طلب التسجيل في السجل المهني بتقديم الطلب عبر منصة الهيئة الإلكترونية، حيث يتعين على المتقدم تحديد تخصصه والاختصاص المطلوب، وإذا لم يكن المؤهل معادلاً مسبقًا من قبل الهيئة، يتم تحويله إلى خدمة دراسة مؤهل صحي جديد.

وأوجبت الهيئة إرفاق نسخة واضحة من عدة وثائق أساسية باللغة العربية أو الإنجليزية، تشمل المؤهل الصحي المطلوب تسجيله، والمؤهلات السابقة، وشهادة إكمال التدريب أو الامتياز، بالإضافة إلى الخبرات العملية، والتي يُستثنى منها حديثو التخرج من داخل المملكة. الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي لتقديم طلبات التصنيف والتسجيل لعام 2025م، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحديد إجراءات تطبيق لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومعاييرها، وتيسير عملية تقديم طلبات التصنيف والتسجيل للمهنيين الصحيين.تبدأ متطلبات تقديم طلب التسجيل في السجل المهني بتقديم الطلب عبر منصة الهيئة الإلكترونية، حيث يتعين على المتقدم تحديد تخصصه والاختصاص المطلوب، وإذا لم يكن المؤهل معادلاً مسبقًا من قبل الهيئة، يتم تحويله إلى خدمة دراسة مؤهل صحي جديد.وأوجبت الهيئة إرفاق نسخة واضحة من عدة وثائق أساسية باللغة العربية أو الإنجليزية، تشمل المؤهل الصحي المطلوب تسجيله، والمؤهلات السابقة، وشهادة إكمال التدريب أو الامتياز، بالإضافة إلى الخبرات العملية، والتي يُستثنى منها حديثو التخرج من داخل المملكة.



وألزمت أيضًا بتقديم السجل الأكاديمي، والتسجيل أو الترخيص المهني ساري الصلاحية من بلد الخبرة «إن وجد»، وإشعار القبول الصادر من الهيئة للمتدربين في برامج الدراسات العليا. كما يجب سداد رسوم الخدمة المستحقة.

تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب التسجيل للتحقق من استيفائه للمتطلبات وفق معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية والمعايير المهنية المختلفة. وفي حال استيفاء المتطلبات، يتم قبول الطلب مع تحديد الدرجة المهنية، وتحويله إلى التحقق، أو التقويم المهني، إلا إذا استوفى المتقدم معايير الإعفاء من التقويم. أما في حال وجود نقص في المستندات، فيتم إرجاع الطلب للمتقدم لاستكماله خلال 20 يوم عمل، وإذا لم يُكمل المتطلبات، يتم إلغاء الطلب.



استيفاء الشروط ورفض االطلب

السجل الأكاديمي



وترفض الهيئة الطلب إذا لم يستوفِ الشروط أو في حال عدم اجتياز التقويم المهني، ويُمنح المتقدم أربع محاولات سنويًا لاجتياز التقويم، وبعد ذلك يمكنه التقديم مجددًا بعد عام من تقديم الطلب السابق.

وتبلغ مدة التسجيل في السجل المهني عامين، وتتم مراجعة المستندات للتحقق من صحتها عبر عدة آليات، تشمل التواصل مع الجهة المعنية، أو مطابقة المستندات مع مصادرها الرسمية، أو الاستعانة بطرف ثالث معتمد.

ووفقا للدليل، تعتمد نتائج التحقق إما على القبول، أو الرفض في حال عدم صحة المستندات، أو عدم القدرة على التحقق إذا لم تكتمل المتطلبات أو لم تستجب الجهة المصدرة للمستند خلال 20 يوم عمل، مما يؤدي إلى رفض الطلب.

أما عند تقديم طلب دراسة مؤهل جديد، فيُشترط تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية، مثل وثيقة المؤهل، وإكمال التدريب أو الامتياز، وسجل الحالات للاختصاصات الجراحية، والسجل الأكاديمي، وملخص البحث الأكاديمي، إضافة إلى وصف البرنامج التدريبي. ويجب كذلك سداد الرسوم المستحقة. وبعد مراجعة الطلب، يتم تصنيف المؤهل ضمن ثلاثة خيارات: القبول، أو القبول المشروط الذي يتطلب استيفاء متطلبات إضافية، أو الرفض مع توضيح الأسباب. وتتخذ الإدارة المختصة القرار النهائي بشأن قبول أو رفض المؤهل.



متطلب تجديد التسجيل



ويتطلب تجديد التسجيل في السجل المهني تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، وإثبات استمرار الممارسة المهنية وفق المعايير المعتمدة، وإكمال متطلبات التطوير المهني المستمر، وسداد الرسوم المستحقة. وتقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب لضمان استمرار المتقدم في ممارسة اختصاصه، والتزامه بالساعات المطلوبة للتطوير المهني.

وفي حالة طلب تعديل التسجيل، يجب تقديم الطلب إلكترونيًا مع تحديد نوع التعديل المطلوب، مثل تعديل التسجيل بعد الحصول على مؤهل جديد أو استكمال الخبرة المطلوبة، أو القيد في سجل تخصص آخر.

وألزمت الهيئة الممارس الصحي إرفاق الوثائق الداعمة، مثل المؤهل الصحي الجديد، والخبرات العملية، والسجل الأكاديمي، وخطاب التعريف من جهة العمل، يتم قبول الطلب بعد التحقق من استيفاء المتطلبات، أو إرجاعه للمتقدم لاستكمال المستندات خلال 20 يوم عمل، أو رفضه إذا لم يستوفِ المعايير.

أما فيما يخص الاعتراف بالمؤهل، فيجب تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، وإرفاق وثائق المؤهل الصحي، وشهادة إكمال التدريب أو الامتياز، والسجل الأكاديمي، وسداد الرسوم المستحقة.

وتقوم الإدارة المختصة بمراجعة الطلب وفق معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية والمعادلة المهنية، واتخاذ القرار النهائي إما بالقبول، أو الإرجاع لاستكمال المتطلبات، أو الرفض إذا لم يستوفِ الشروط.

للتسجيل في السجل المعتمد، يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع نسخة من المؤهل الصحي، ثم تخضع الطلبات للدراسة للتأكد من استيفاء الشروط، وقد تُحال إلى اللجنة الاستشارية إذا لم يكن المؤهل مدروسًا مسبقًا، فيما يتم قبول الطلب إذا استوفى الشروط، أو إرجاعه لاستكمال الوثائق، أو رفضه إذا لم يتوافق مع المعايير المطلوبة.