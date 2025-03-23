شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: تطعيم الحمى الشوكية إلزاميٌّ للراغبين في أداء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت وزارة الحج والعمرة بأن تطعيم الحمى الشوكية إلزاميٌّ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة الراغبين في أداء مناسك حج 1446هـ.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن استعراض أو شراء باقات الحج دون الحصول على هذا التطعيم.

وشددت على ضرورة أخذ التطعيمات المُوصى بها لحجاج الداخل، لضمان أداء المناسك بصحة وأمان، وحمايةً لسلامة ضيوف الرحمن.

كما أوصت الوزارة بأخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد-19، لضمان موسم حج آمن، داعيةً الراغبين في الحج إلى حجز موعدٍ لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي”.