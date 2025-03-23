شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: من المتوقع أن يكون رمضان في عام 1462هـ ضمن الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد المهتم بأخبار الطقس، وليد سليمان الحقيل، بأنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك في عام 1462هـ ضمن فصل الصيف.

وقال الحقيل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “مع دخول الموجة الباردة اليوم الأحد 23 رمضان، سيكون -بإذن الله- أمامنا نحو 15 عامًا تتميز بأجواء جميلة خلال شهر رمضان.”

وأضاف: “من المحتمل أن يكون شهر رمضان لعام 1462هـ كاملاً ضمن فصل الصيف.”

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: القصيم، المدينة المنورة، وتبوك.