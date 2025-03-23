شكرا لمتابعة خبر عن طالب بالتطوع الصحي يتفاجأ بحالة نادرة داخل الحرم المكي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث طالب طب بشري من فريق ‎التطوع الصحي، عن مباشرتهم لحالة نادرة داخل الحرم المكي.

وأوضح الطالب، أن خلال شهر رمضان بعض المعتمرين يصابون بانخفاض سكر الدم نتيجة الصيام، لافتًا إلى أن خلال مباشرتهم لإحدى الحالات فوجئوا بشيء نادر.

وأشار الطالب المتطوع، إلى أن أحد المعتمرين الذي أصيب بانخفاض السكر قاموا بقياس نبض القلب له ليجدوا أن ليس هناك نبض، ولكن المريض نبههم أن قلبه بالجهة اليمين وليست اليسار وهي حالة نادرة.