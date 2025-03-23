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الأرصاد: الأتربة المثارة بوادي الدواسر نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية

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  • الأرصاد: الأتربة المثارة بوادي الدواسر نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية 1/2
  • الأرصاد: الأتربة المثارة بوادي الدواسر نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية 2/2

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الرياض - علي القحطاني - علق المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على الأتربة المثارة بوادي الدواسر.

وقال حسين القحطاني، أن “الأتربة المثارة التي تأثرت بها وادي الدواسر عصر الأمس كانت نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية نشطة بين بيشة ووادي الدواسر”.

وأشار إلى أنه “بلغت سرعة الرياح 28 عقدة (حوالي 52 كم/س) وفقاً لمحطة الرصد في مطار وادي الدواسر، واستمرت قرابة الساعة.. كما أن كثافة الكثبان الرملية ساهمت في تصاعد هذه الموجة الغبارية”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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