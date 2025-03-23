شكرا لمتابعة خبر عن خطيب الجامع الأموي في دمشق يدعو للمملكة وقيادتها وشعبها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏دعا إمام وخطيب الجامع الأموي في دمشق للمملكة وقيادتها وشعبها، مُشيدًا بدورها في دعم سوريا.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو من داخل أحد المساجد في دمشق، يظهر فيه الإمام وهو يدعو لخادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة وشعبها الكريم.

وأكد الإمام في دعائه أن المملكة كانت من أوائل الدول الداعمة لسوريا، قائلاً: “ادعوا للمملكة شعبًا وقيادةً، لا ننسى وقفتهم معنا أبدًا.”

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً: “سوريا عنوان الوفاء، ورب الكعبة لم أرَ شعبًا بهذا القدر من الوفاء مثل السوريين.”

وأضاف: “منذ لحظة دعم المملكة لسوريا إلى يومنا هذا، والسوريون في كل مرة يخرجون ويثنون علينا ويدعون لنا، ويقفون معنا. الله يعزهم، شعب وفيّ وطيب. شكرًا لمشاعرهم.”

بينما قال مواطن سوري: “المملكة العربية السعودية لها فضل علينا بعد الله عز وجل، لن ننساه. وهم شعب طيب وكريم وشهم، خلف قيادة رشيدة وحكيمة، لا يُظلم عندها أحد، ولا يُضام مسلم بوجودهم. حفظ الله المملكة وشعبها وحكامها، وأدامهم ذخرًا وفخرًا للمسلمين.”