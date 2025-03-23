شكرا لقرائتكم خبر عن 33,5 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية.. خارج اعتماد "سباهي" والان نبدء بالتفاصيل

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صحة الشرقية

المجلس الصحي السعودي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» عن أن ما يقرب من ثلث مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة لا يزال خارج مظلة الاعتماد، إذ بلغت نسبة المراكز ”غير المعتمدة“ 33,5% من إجمالي 2156 مركزًا صحيًا خضع للتقييم حتى منتصف مارس الجاري.وأوضح المركز أن 1433 مركزًا فقط من بين المراكز التي شملتها الزيارات التقييمية قد حصل على الاعتماد، محققًا نسبة 66,5%.وأشار تقرير ”سباهي“ إلى أن النسبة المتبقية «33,5%» تتوزع بين مراكز لم تحصل على الاعتماد بعد، ومراكز أخرى في طور الحصول عليه، بالإضافة إلى نسبة 1% من المراكز التي إما سُحب منها الاعتماد أو تم تعليقه.ووفقًا للتقرير، فقد سجلت صحة الشرقية أعلى نسبة اعتماد لمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغت 97,6% «123 مركزًا معتمدًا من أصل 126».وجاءت صحة جدة في المرتبة الثانية بنسبة 90% «63 مركزًا معتمدًا من 70»، تلتها صحة نجران بنسبة 89,7% «61 مركزًا من 68»، ثم بيشة بنسبة 89,5% «34 مركزًا من 38».وأكد "سباهي"، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بالمملكة، أن هذا الاعتماد يأتي في إطار جهوده لضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.وأضاف المركز، الذي يعمل كمنظمة غير ربحية منبثقة عن المجلس الصحي السعودي، أن هذه المعايير تُلزم جميع منشآت الرعاية الصحية بالامتثال لها.وشدد المركز على ضرورة حصول كافة المنشآت الصحية، بما فيها المستشفيات والمستوصفات وبنوك الدم والمختبرات الطبية، على الاعتماد من خلال اجتياز عملية التقييم التي يحددها.وأوضح أن الهدف من ذلك هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامة المرضى في جميع مناطق المملكة.