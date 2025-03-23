شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن 8 مناطق.. الرياض تُسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ "31,0" ملم والان نبدء بالتفاصيل

أمطار الشرقية

مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ «31,0» ملم في عسيلة بمحافظة وادي الدواسر، وذلك ضمن «8» مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار.وسجّلت الرزيوه بالرين «21,9» ملم، وشقراء «21,0» ملم، والسهباء بالخرج «18,8» ملم، ومطار الملك خالد بالرياض «16,1» ملم، ومحمية الوعول في حوطة بني تميم «14,6» ملم.جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، حيث سجّلت «83» محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق «الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، تبوك، جازان، نجران، والباحة».وأوضح التقرير، تسجيل المنطقة الشرقية «7,3» ملم في مطار الدمام، و«6,4» ملم في القاعدة البحرية بالجبيل، و«4,9» ملم في عريعرة بالأحساء، و«4,0» ملم في حرض بالأحساء، و«3,9» ملم في كلٍ من الدمام، ومطار الأحساء.فيما سجّلت عسير «6,6» ملم في بللحمر بأبها، و«5,1» ملم في مطار أبها، و«4,0» ملم في بللسمر بأبها، و«1,8» ملم في العسران بسراة عبيد.وأشار التقرير، إلى تسجيل الباحة «3,0» ملم في الجوه بالمخواة، و«1,2» ملم في بلجرشي، و«0,8» في مدينة الباحة، و«0,6» في بني حسن بالمندق، فيما سجّلت نجران «1,8» ملم في خباش، و«0,5» ملم في الخالدية بيدمة.وسجّلت المرقبان بأضم في مكة المكرمة «1,4» ملم، وبني سعد بمسيان «1,0» ملم، وسجّلت جازان «1,2» ملم في القرعة بالعارضة، و«1,0» ملم في مطار جازان، و«0,8» ملم في سرب الطيران البحري بجازان، فيما سجّلت تبوك «0,8» ملم في الديسة بضباء.