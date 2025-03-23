شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات ميدانية واستبيانات.. آلية مبتكرة لتقييم رضا المرضى بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جودة الخدمات

الدمام - شريف احمد - أطلق مستشفى الرس العام عضو تجمع القصيم الصحي، مبادرة نوعية تهدف إلى قياس وتحسين تجربة المرضى أثناء فترة تنويمهم في المستشفى، وذلك ضمن جهود التجمع المستمرة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز رضا المرضى، وبما يتواكب مع التوجهات الحديثة لتقديم الرعاية المرتكزة على المريض.وأشارت إدارة المستشفى إلى أن المبادرة التي انطلقت الأسبوع الماضي، تركز على تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمرضى لقياس مدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة، وفق معايير محددة تشمل أسلوب استقبال المريض، وتعريف الممارس الصحي بنفسه، ووضوح شرح الإجراءات الطبية والخطة العلاجية المقررة للمريض من قِبل الفريق الطبي، بالإضافة إلى إبلاغ المريض بالمدة المتوقعة للخدمة وتعزيز التفاعل الإيجابي معه.تعتمد المبادرة على آلية متابعة وتقييم مستمرة تضمن رصد الملاحظات وتحديد فرص التحسين بشكل دوري، بما يحقق مبدأ التحسين المستدام ويعزز جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى رفع مستويات رضا المرضى وفق معايير مؤشرPress Ganey العالمي، الذي يُعد أحد أهم مؤشرات قياس تجربة المريض في المنشآت الصحية.