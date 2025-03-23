شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأحد، من إنقاذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق، القصيم ،المدينة المنورة ، تبوك.