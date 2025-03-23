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إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة بالرياض

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إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - تمكن الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأحد، من إنقاذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق، القصيم ،المدينة المنورة ، تبوك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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