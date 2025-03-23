شكرا لمتابعة خبر عن أسامة المسلم: لا أحب الأضواء وأغلب الرجال لديهم كهفهم الخاص .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الكاتب الروائي أسامة المسلم عن المكان الذي يرتاح فيه لكتابة رواياته وأعماله.

وقال المسلم خلال لقائه في برنامج “مسرح الحياة” مع الإعلامي علي العلياني: “يتشتت ذهني إذا كتبت خارج مكتبي وعالمي الخاص، ولا أستطيع تجميع أفكاري في الأضواء الساطعة، لذلك أميل دائمًا إلى الأضواء الخافتة لأنها تمنحني التركيز.”

وأضاف: “أتوقع أن أغلب الرجال لديهم كهفهم الخاص، وأنا لا أرتاح في الكتابة خارج كهفي.” مُشيرًا إلى أنه بدأ في كتابة سيناريو من الصفر دون أي مساعدة.

وخلال حديثه، كشف المسلم أنه أُصيب بمرض الـ MMS ولديه إصابة في الأعصاب، ما يجعله لا يحب الضوء الساطع.

اقرأ أيضًا :