شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التقنيات الذكية.. تدشين مشروع إلكتروني تعليمي لسورة الفاتحة والان نبدء بالتفاصيل

قراءات نموذجية

الدمام - شريف احمد - دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أمس السبت، مشروعًا رقميًا إثرائيًا، بهدف تعليم وتصحيح تلاوة سورة الفاتحة باستخدام أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة قاصدي و زوار الحرمين الشريفين وتمكين المنظومة التعليمية الإثرائية الدينية.وأوضحت الرئاسة أن إطلاق مشروع سورة الفاتحة يعد أولى مراحل المشروع التجريبية قبل تعميمه بشكل كامل، إذ يوفر منصة تعليمية إثرائية متكاملة تتيح للمستخدمين والقاصدين تعلم وتصحيح تلاوتهم لسورة الفاتحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية استماع وحفظ السورة، والاطلاع على معانيها المترجمة إلى لغات عالمية متعددة.ويتميز المشروع بتوفير تلاوات لأئمة الحرمين الشريفين، ما يتيح للمستخدمين الاستماع إلى قراءات نموذجية متقنة واتباع نهجها في إتقان التلاوة.وأشارت الرئاسة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، وسعيها إلى تيسير حفظ وتصحيح السورة بلغات عالمية متعددة للزوار والمعتمرين، وتوفير منصة تعليمية متميزة تتناسب مع المستخدمين لتحقيق فهم أعمق لمعاني الآيات.وبينت أن المشروع يعتمد على خوارزميات متطورة لتحليل الأداء وتقديم تقييم لحظي عبر مقاييس ذكية، ما يسهم في تجسير الفجوة بين التعلم النمطي والتقنيات الحديثة، وتقديم تجربة ثرية لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.