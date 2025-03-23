شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم نهج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما للمسجد النبوي من فضل عظيم ومكانة كبيرة ومنزلة سامقة، فالصلاة فيه بأفضل من ألف صلاة فيما سواه، وأن من آدابه خفض الصوت وعدم رفعه.

وأكد في كلمة توجيهية عقب إمامته المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وإيصال رسالتهما الدينية الوسطية للعالم هو نهج سار عليه الملك عبدالعزيز - رحمه الله- منذ توحيد هذه البلاد المباركة، وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. وقال: إنه يجب على جميع الزائرين؛... This is a Twitter Status— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) https://twitter.com/PRAGOVSA/status/1903538867300347938?ref_src=twsrc%5Etfw التوحيد والتقوى وأبان فضيلته أن المسجد النبوي أنشئ وأسس على التوحيد والتقوى والرضوان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيًا إلى الحرص على تقوية الإيمان فيه، واتباع هديه عليه السلام، والعمل الصالح الصادق الخالص.

ودعا قاصدي المسجد النبوي إلى التعاون مع الجهات المعنية والمنظومة الأمنية، مبينًا أن رجال الأمن يبذلون جهودًا كبيرة في حفظ أمن وسلامة الزائرين والمصلين.

وقال الشيخ السديس: "ينبغي علينا أن نلتزم بتوجيهات الجهات المعنية؛ لأنها تسعى إلى أمننا وسلامتنا، و أن نؤدي العبادة في بيئة آمنة مطمئنة خاشعة وإيمانية، فلا نعكِّر صفوها بالمخالفات الشرعية والتنظيمية".