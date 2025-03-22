شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تكشف عن رصد مخالفات في الالتزام بمواقيت الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، عبد الله العنزي، برصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض مؤذني المساجد بمواقيت الصلاة المحددة من قِبل الوزارة، وذلك خلال 120 ألف جولة رقابية نفذتها الفرق المختصة منذ بداية رمضان.

وقال العنزي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرسمية اللازمة بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام المؤذنين بتوقيت أم القرى وبالضوابط المعتمدة لضمان تأدية الشعائر وَفْق المعايير الشرعية والتنظيمية المعتمدة.

وأشاد العنزي بالدور البارز الذي يؤديه أئمة المساجد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في رفع الأذان والالتزام بمواقيت الصلاة وفق الضوابط.