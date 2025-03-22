شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يستعرض تكوّن السحابة البَرَدية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ، ظهور السحابة البردية بمحافظة المزاحمية غرب الرياض.

وثق الجهني الظاهرة في مقطع فيديو وعلق قائلاً: ” اسمع صوت السحابة البردية وهي مقبلة ، أحجام البرد كانت كبيرة ، الحمد لله سلمت السيارة “.

وأظهرت آخر صور الأقمار الصناعية تشكل كميات جديدة من السحب الركامية الرعدية الممطرة إلى الغرب من مدينة الرياض، وهي تتحرك باتجاه العاصمة حيث يُتوقع أن تؤدي إلى تجدد هطول الأمطار مترافقة بحدوث البرق والرعد وربما زخات البرد ونشاط الرياح السطحية.

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