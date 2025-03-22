محافظ الرس يرعى "رمضانيات" لنادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة

تحت رعاية محافظ الرس المكلف سعود بن حسين العساف، أقام نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة مساء الأربعاء 19 رمضان فعالية "رمضانيات" في مخيم الضيافة لبلدية الرس، وسط حضور مجتمعي مميز.

حيث أشاد المحافظ العساف بهذه المبادرة، مثمناً للنادي جهودهم في تنظيم الفعاليات الرياضية والصحية والتي تعزز التفاعل المجتمعي لذوي الإعاقة. كما لاقت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من المشاركين والحضور، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة، متطلعين إلى المزيد من المبادرات التي تسهم في دعم ذوي الإعاقة.

تضمنت الفعالية برنامج "معًا نمشي" الذي يهدف إلى تشجيع ذوي الإعاقة على ممارسة رياضة المشي وتعزيز دمجهم مع المجتمع المحلي، في أجواء رمضانية تسودها الألفة والتفاعل الإيجابي.

وقد شارك في حضور الفعالية أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من اللاعبين واللاعبات ووجهاء المجتمع.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة النادي منصور بن سدحان الطريسي على أهمية هذه المبادرة والتي تهدف إلى دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، مؤكدًا أن النادي يسعى دائمًا إلى تقديم برامج نوعية تلبي احتياجات هذه الفئة الغالية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للنادي هاني البلادي على التزام النادي بتوفير بيئة رياضية محفزة لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الفعالية، كرم محافظ الرس رئيس بلدية محافظة الرس ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة، تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.