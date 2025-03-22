شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في سوريا ولبنان والسودان والان نبدء بالتفاصيل

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مساعدات شمال لبنان

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 259 سلة غذائية في بلدة شنشار بمحافظة حمص في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 974 فردًا بواقع 259 أسرة.كما وزّع المركز أمس الأول 143 سلة غذائية في مدينة قطنا بمحافظة ريف دمشق السورية، استفادت منها 620 فردًا بواقع 143 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني لعام 1446هـ في سوريا.وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان أمس الأول 430 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 2.395 فردًا من الفئات المحتاجة والنازحة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.من ناحية أخرى، قدم المركز أمس 800 قسيمة شرائية و 500 سلة غذائية في محافظة عكار شمال لبنان، استفاد منها 3.300 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والكسوة الشتوية العاجلة في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي والكسوة في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.