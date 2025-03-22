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وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

العلاقات بين وإيران

وفي فبراير الماضي أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وخلال الاتصال، جرى مناقشة المستجدات الإقليمية كذلك، والجهود المبذولة بشأنها.

العلاقات السعودية الإيرانية

وفي نفس الشهر شهد أيضا مكالمة بين سمو وزير الخارجية، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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