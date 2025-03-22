شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين السعودية وإيران

العلاقات السعودية الإيرانية

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي.وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.وفي فبراير الماضي أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.وخلال الاتصال، جرى مناقشة المستجدات الإقليمية كذلك، والجهود المبذولة بشأنها.وفي نفس الشهر شهد أيضا مكالمة بين سمو وزير الخارجية، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.