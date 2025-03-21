شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينها.. عبير العقل تشكر مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا والان نبدء بالتفاصيل

الهيئة الملكية لمحافظة العلا

انضمام عبير العقل للهيئة الملكية

الدمام - شريف احمد - تقدمت عبير بنت محمد العقل، بعد تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الهيئة.وقالت على صفحتها الرسمية في "إكس": أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة على الثقة التي منحوني إياها بتعييني رئيسًا تنفيذيًا للهيئة".وأضافت: داعية الله أن يوفقني لهذه المهمة وأن أكون عند حسن الظن لتقديم المزيد من تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية العلا وفق توجهات رؤية السعودية 2030.وكان أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قرارًا بتعيين عبير بنت محمد العقل، في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، وذلك ضمن قرار مجلس الإدارة اليوم الجمعة.وشغلت عبير العقل، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ أواخر شهر يناير من العام الماضي.



وانضمت للهيئة الملكية في عام 2017، وشغلت عدة مناصب قيادية فيها منذ ذلك العام والإشراف على عدد من المشروعات والبرامج والمبادرات.