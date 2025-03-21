شكرا لقرائتكم خبر عن عبير العقل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قرارًا بتعيين عبير بنت محمد العقل، في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، وذلك ضمن قرار مجلس الإدارة اليوم الجمعة.
وشغلت عبير العقل، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ أواخر شهر يناير من العام الماضي.
وأعربت العقل، عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على الثقة بتعيينها رئيسا تنفيذيا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، معبرة عن اعتزازها بهذا التعيين، داعية المولى سبحانه أن تكون عند حسن الظن وأن يعينها على مواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة في كل ما من شأنه تحقيق رؤية العلا المتماشية مع توجهات رؤية السعودية 2030.
وشغلت عبير العقل، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ أواخر شهر يناير من العام الماضي.
تدرج قياديوانضمت للهيئة الملكية في عام 2017، وشغلت عدة مناصب قيادية فيها منذ ذلك العام والإشراف على عدد من المشاريع والبرامج والمبادرات.
وأعربت العقل، عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على الثقة بتعيينها رئيسا تنفيذيا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، معبرة عن اعتزازها بهذا التعيين، داعية المولى سبحانه أن تكون عند حسن الظن وأن يعينها على مواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة في كل ما من شأنه تحقيق رؤية العلا المتماشية مع توجهات رؤية السعودية 2030.