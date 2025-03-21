شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة وهطول البرد على عفيف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت عفيف هطول أمطار غزيرة، مصحوبةً بزخات من البرَد.

‎وأظهرت لقطات من عفيف، حبات البرد التي هطلت عليها اليوم الجمعة.

وتشهد الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط حبات البرد، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع.

ودعا مركز الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.



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