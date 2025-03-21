شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية صفوى.. تكريم 11 حافظًا للقرآن الكريم في مسابقات وطنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح حسين آل إبراهيم، مشرف برنامج جمعية ”تراتيل الفجر“، أن بلدية صفوى بادرت بتكريم هذه النخبة من حفظة القرآن الكريم، الذين حققوا جوائز وطنية على مستوى المملكة والمنطقة الشرقية. وأشار إلى أن هذا التكريم، الذي أقيم في مقر البلدية، يُعد الأول من نوعه في هذا الصرح.

مراكز متقدمة على مستوى المملكة وأكد آل إبراهيم أن المكرمين، وعددهم 11 حافظًا، حققوا مراتب متقدمة ومراكز أولى على مستوى المملكة. وذكر من بينهم الحافظ سجاد المادح، الذي حاز المركز الأول على مستوى المملكة في المسابقة التي أقيمت في الحرم النبوي الشريف، والمركز الرابع على مستوى المملكة في جامع الملك خالد بالرياض.

وأشار إلى فوز مبارك آل مبارك بالمركز الأول في المسابقة الوزارية على مستوى المملكة، وعلي المغلق بالمركز الأول في مسابقة أمير منطقة الرياض، وعلي آل هاني بالمركز الثاني في نفس المسابقة. إنجازات مختلفة بالمنطقة الشرقية وأضاف آل إبراهيم أن أبناء الجمعية حققوا إنجازات عديدة على مستوى المنطقة الشرقية، خاصة في المسابقات الوزارية التي تنظمها إدارة التعليم، وكذلك المسابقات التي تنظمها وزارة

وأعرب آل إبراهيم عن شكره وتقديره لبلدية صفوى، ممثلة برئيسها المهندس أحمد العيد، ولكل من ساهم في إعداد هذا التكريم، وعلى رأسهم خضراء آل مبارك، مؤكدًا أن هذا التكريم كان له بالغ الأثر في نفوس حفظة كتاب الله وأسرهم، وأنه سيكون في ميزان حسنات كل من ساهم فيه. الدمام - شريف احمد - كرم رئيس بلدية صفوى، المهندس أحمد العيد، 11 حافظًا لكتاب الله الكريم من جمعية ”تراتيل الفجر“، تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وحصول بعضهم على المراكز الأولى في مسابقات قرآنية مرموقة على مستوى المملكة.وأوضح حسين آل إبراهيم، مشرف برنامج جمعية ”تراتيل الفجر“، أن بلدية صفوى بادرت بتكريم هذه النخبة من حفظة القرآن الكريم، الذين حققوا جوائز وطنية على مستوى المملكة والمنطقة الشرقية. وأشار إلى أن هذا التكريم، الذي أقيم في مقر البلدية، يُعد الأول من نوعه في هذا الصرح.وأكد آل إبراهيم أن المكرمين، وعددهم 11 حافظًا، حققوا مراتب متقدمة ومراكز أولى على مستوى المملكة. وذكر من بينهم الحافظ سجاد المادح، الذي حاز المركز الأول على مستوى المملكة في المسابقة التي أقيمت في الحرم النبوي الشريف، والمركز الرابع على مستوى المملكة في جامع الملك خالد بالرياض.وأشار إلى فوز مبارك آل مبارك بالمركز الأول في المسابقة الوزارية على مستوى المملكة، وعلي المغلق بالمركز الأول في مسابقة أمير منطقة الرياض، وعلي آل هاني بالمركز الثاني في نفس المسابقة.وأضاف آل إبراهيم أن أبناء الجمعية حققوا إنجازات عديدة على مستوى المنطقة الشرقية، خاصة في المسابقات الوزارية التي تنظمها إدارة التعليم، وكذلك المسابقات التي تنظمها وزارة الرياضة ، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ساهمت في رفع اسم مدينة صفوى عاليًا.وأعرب آل إبراهيم عن شكره وتقديره لبلدية صفوى، ممثلة برئيسها المهندس أحمد العيد، ولكل من ساهم في إعداد هذا التكريم، وعلى رأسهم خضراء آل مبارك، مؤكدًا أن هذا التكريم كان له بالغ الأثر في نفوس حفظة كتاب الله وأسرهم، وأنه سيكون في ميزان حسنات كل من ساهم فيه.