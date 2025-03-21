شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. 20 يومًا من التوعية الصحية للوقاية من الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، فعالية ”صحتك في رمضان“، التي احتضنتها الواجهة البحرية بمحافظة القطيف على مدار 20 يومًا، ابتداءً من غرة شهر رمضان المبارك. التوعية بالكشف المبكر وأركان صحية واستهدفت الفعالية، التي حظيت بإقبال لافت، رفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي، لا سيما خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة.



وتنوعت الفعالية بين أركان توعوية وفحوصات صحية مجانية، شملت فحوصات السكر والضغط، وركنًا خاصًا بالسمنة وأنماط الحياة الصحية، وآخر للاستشارات الطبية، بالإضافة إلى ركني الجلدية والأسنان. أبرز نتائج الفحوصات وكشفت نتائج الفحوصات المجانية التي أجريت خلال الفعالية عن مجموعة من المؤشرات الصحية التي تستدعي الانتباه، من بينها: ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة بين أوساط المشاركين، ورصد حالات ارتفاع في ضغط الدم لدى عدد من الزوار لم يكونوا على علمٍ بها من قبل، إلى جانب تفاوت في مستويات السكر في الدم.

وشدد المختصون القائمون على الفعالية على ضرورة تبني نمط حياة صحي، سواء خلال شهر رمضان أو بعد انقضائه، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات الهامة، أبرزها: تنظيم الوجبات الغذائية، والحرص على اختيار الأطعمة الصحية والمتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وتوازنه الغذائي، فضلًا عن الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة.