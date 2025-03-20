شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. اعتماد 167 مسجداً إضافياً لإقامة صلاتي الجمعة والعيد والان نبدء بالتفاصيل

خدمة بيوت الله

الدمام - شريف احمد - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالتوسعة على المصلين في جوامع العاصمة المقدسة مكة المكرمة باعتماد (167) مسجداً إضافياً ضمن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة والعيد، اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة 21 / 9 / 1446هـ، تقدر طاقتها الاستيعابية بأكثر من (200) ألف مصلٍ.وبذلك يصبح عدد المساجد والجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة والأعياد بالعاصمة المقدسة داخل حد الحرم المكي (849) مسجدًا وجامعًا بطاقة استيعابية تتجاوز (مليون) مصلٍ لصلاة الجمعة والعيد.ويأتي توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في إطار الجهود المبذولة والمتواصلة للتيسير على ضيوف الرحمن، واستيعابا للأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على مضاعفة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين لمكة المكرمة مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة - أيدها الله- .وإشارة إلى التوجيهات التي أصدرها الوزير "آل الشيخ " فقد هيأت الوزارة كافة المساجد ومرافقها بما يخدم قاصديها ويحقق أعلى معايير الراحة والطمأنينة للمصلين، كما كلفت الوزارة نخبة من الخطباء والأئمة للقيام بالإمامة إلى جانب التأكيد على شركات الصيانة والتشغيل لتقديم الخدمات وعلى مدار الساعة ضمن جهود الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها.