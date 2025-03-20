اخبار السعوديه

مشهد مهيب لهطول أمطار الخير في الحرم المكي ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

مشهد مهيب لهطول أمطار الخير في الحرم المكي ..فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مهيب لهطول أمطار الخير في الحرم المكي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة مكة المكرمة اليوم أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (24.8) ملم في حي الجامعة بجدة، ضمن (9) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة.

وأوضح مقطع فيديو ، مشهدًا مهيبًا لأمطار الخير وهي تهطل على الحرم المكي، في ظل تواجد عدد كبير من ضيوف الرحمن، اليوم الخميس.

ودعا مركز الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.

اقرأ أيضا:

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا