شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مهيب لهطول أمطار الخير في الحرم المكي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة مكة المكرمة اليوم أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (24.8) ملم في حي الجامعة بجدة، ضمن (9) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة.

وأوضح مقطع فيديو ، مشهدًا مهيبًا لأمطار الخير وهي تهطل على الحرم المكي، في ظل تواجد عدد كبير من ضيوف الرحمن، اليوم الخميس.

ودعا مركز الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.

اقرأ أيضا: