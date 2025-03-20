شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: غدًا ذروة الحالة المطرية مصحوبة بتساقط حبات البرد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأكد العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أنه من المتوقع استمرار تأثر المملكة بحالة مطرية تشمل عدة مناطق، مشيرًا إلى أن اليوم وغدًا يمثلان ذروتها.

وأوضح العقيل أن الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط حبات البرد، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع.

ودعا مركز الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.

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