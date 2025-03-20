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العقيل: غدًا ذروة الحالة المطرية مصحوبة بتساقط حبات البرد ..فيديو

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العقيل: غدًا ذروة الحالة المطرية مصحوبة بتساقط حبات البرد ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأكد العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أنه من المتوقع استمرار تأثر المملكة بحالة مطرية تشمل عدة مناطق، مشيرًا إلى أن اليوم وغدًا يمثلان ذروتها.

وأوضح العقيل أن الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط حبات البرد، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع.

ودعا مركز الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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