شكرا لمتابعة خبر عن ياسر الرميان يكشف كواليس النقاش مع ولي العهد بخصوص FII..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن كواليس النقاش الذي تم بينه وبين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكيف أصبحت مبادرة مستقبل الاستثمار واحدة من أهم ثلاثة مؤتمرات استثمارية واقتصادية في العالم.

وقال الرميان خلال حديثه في برنامج “حكاية وعد”: “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي FII هو من الأشياء التي لم يصرح بها سمو الأمير أنه يريد أن يصبح من أهم المؤتمرات ، قلت له هل هذا الكلام واقعي أم لا؟ ولم يسمعني بصراحة لأني كنت مصدوماً”.

وتابع المحافظ: “أعتقد أن في السعودية يوجد واحد من أهم مؤتمرات الاستثمار في العالم، ولكن مرة أخرى، هذا الهدف خططنا له جيداً وأعطانا سمو الأمير كل الإمكانيات التي نريدها، وجلبنا الأشخاص الذين من المفترض أن يديروه. وفي النهاية أصبح واحداً من أهم ثلاثة مؤتمرات استثمارية في العالم، وليس بعيداً جداً أن يصبح أهم مؤتمر استثماري في العالم.”