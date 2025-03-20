اخبار السعوديه

تساقط برد قوي في مثاب جنوب سراة عبيدة بعسير.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

تساقط برد قوي في مثاب جنوب سراة عبيدة بعسير.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن تساقط برد قوي في مثاب جنوب سراة عبيدة بعسير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ مع نهار اليوم الخميس تأثُر أجزاء من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقد شهدت منطقة عسير كميات متفرقة من الأمطار وتساقط الثلوج.

وأظهر مقطع فيديو تأثُر منطقة مثاب جنوب سراة عبيدة بعسير من تساقط البرد والثلوج، حيثُ تساقطت الأمطار الرعدية بغزارة وترافقت مع هُطول حبات البرد.

وكان محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل قد توقع تزايد فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة اليوم الخميس.

اقرأ أيضا:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا