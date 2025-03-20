شكرا لمتابعة خبر عن تساقط برد قوي في مثاب جنوب سراة عبيدة بعسير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ مع نهار اليوم الخميس تأثُر أجزاء من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقد شهدت منطقة عسير كميات متفرقة من الأمطار وتساقط الثلوج.

وأظهر مقطع فيديو تأثُر منطقة مثاب جنوب سراة عبيدة بعسير من تساقط البرد والثلوج، حيثُ تساقطت الأمطار الرعدية بغزارة وترافقت مع هُطول حبات البرد.

وكان محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل قد توقع تزايد فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: