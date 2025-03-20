شكرا لمتابعة خبر عن موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمعلمين وموظفي القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مواعيد وعدد أيام إجازة عيد الفطر لعام 2025 للطلاب والمعلمين وموظفي نظام الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص والبنوك.

بالنسبة للطلاب، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجازة من يوم 20 رمضان 1446 هـ الموافق 20 مارس 2025 م، وتستمر حتى يوم 25 مارس 2025 م.

ويعتبر يوم 7 شوال الموافق 5 أبريل آخر أيام إجازة الطلاب والمعلمين والموظفين الخاضعين لنظام الخدمة.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك والقطاع الخاص من يوم الأحد 1 شوال 1446 هـ الموافق لـ 30 مارس 2025 حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال الموافق لـ 2 أبريل 2025.