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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق خدمة التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي والمستوى الثالث من رياض الأطفال للعام الدراسي 1447هـ، والتي ستبدأ اعتبارًا من 6 أبريل وتستمر حتى 3 مايو المقبل عبر الـــرابـــط .
وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات التسجيل والقبول في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمختلف أنواعها—الحكومية، الأهلية، الأجنبية، والعالمية، إضافةً إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم دون الحاجة لزيارة المدرسة أو إدارة التعليم، مما يعزز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما ستُجرى مقابلات القبول للمتقدمين لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في الفترة من 4 إلى 15 مايو، على أن يتم إشعار أولياء الأمور بنتائج القبول بعد استكمال الإجراءات الإدارية، مع ضرورة تحديث العنوان الوطني وإجراء الفحص الطبي عبر المراكز المعتمدة.
وتتيح الخدمة الإلكترونية لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي لمن أكملوا 6 سنوات أو أقل من ذلك بـ90 يومًا (مواليد 23 نوفمبر 2019 أو قبل ذلك).
إضافةً إلى تسجيل طلبة المستوى الثالث في رياض الأطفال من مواليد 25 أغسطس 2020 إلى 26 أغسطس 2019. كما سيتاح التسجيل لطلبة المستوى الأول والثاني في رياض الأطفال اعتبارًا من 22 يونيو المقبل وفقًا لتواريخ الميلاد المحددة لكل مستوى.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات التسجيل والقبول في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمختلف أنواعها—الحكومية، الأهلية، الأجنبية، والعالمية، إضافةً إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم دون الحاجة لزيارة المدرسة أو إدارة التعليم، مما يعزز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
التسجيل والقبولوأكدت الوزارة أن التسجيل سيكون متاحًا للجميع دون أسبقية خلال فترة التسجيل، بالتزامن مع إجراءات النقل المرحلي لطلبة المستوى الثالث في رياض الأطفال.
كما ستُجرى مقابلات القبول للمتقدمين لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في الفترة من 4 إلى 15 مايو، على أن يتم إشعار أولياء الأمور بنتائج القبول بعد استكمال الإجراءات الإدارية، مع ضرورة تحديث العنوان الوطني وإجراء الفحص الطبي عبر المراكز المعتمدة.
وتتيح الخدمة الإلكترونية لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي لمن أكملوا 6 سنوات أو أقل من ذلك بـ90 يومًا (مواليد 23 نوفمبر 2019 أو قبل ذلك).
إضافةً إلى تسجيل طلبة المستوى الثالث في رياض الأطفال من مواليد 25 أغسطس 2020 إلى 26 أغسطس 2019. كما سيتاح التسجيل لطلبة المستوى الأول والثاني في رياض الأطفال اعتبارًا من 22 يونيو المقبل وفقًا لتواريخ الميلاد المحددة لكل مستوى.