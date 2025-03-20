شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة".. شرطان لمزادات الخيل العربية الأصيلة الحضورية و4 ضوابط للإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

شورط المزادات الحضورية

شورط المزادات الإلكترونية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح ضوابط واشتراطات إقامة مزادات الخيل العربية الأصيلة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم عمليات البيع والشراء لهذه السلالة العريقة ضمن نطاق أوسع، وضمان وصول إعلانات المزادات إلى جميع المهتمين بالخيل العربية الأصيلة داخل المملكة وخارجها.وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل نوعين من المزادات: المزادات الحضورية والمزادات الإلكترونية.بالنسبة للمزادات الحضورية، يتوجب على الراغبين في تنظيمها التقدم بطلب رسمي إلى المركز المعني، مع إرفاق سجل تجاري يوضح نشاط البيع بالجملة للخيول، بالإضافة إلى تقديم قائمة بعدد الخيل المراد بيعها وبياناتها، وإثبات ملكيتها.واشترطت تقديم تفويض رسمي في حال وجود ملاك آخرين، مع تحديد موقع إقامة المزاد. كما يجب تقديم الطلب قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المزاد.أما بالنسبة للمزادات الإلكترونية، فإضافةً إلى الشروط المذكورة، يتعين على المنظمين إرفاق شهادة توثيق التجارة الإلكترونية لضمان قانونية العمليات. كما يُلزم منظم المزاد بتقديم تقرير فني للمركز بعد انتهاء المزاد، يوضح فيه تفاصيل الخيل التي تم بيعها وأسعارها، إضافة إلى الخيل التي لم يتم بيعها.وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم سوق الخيل العربية الأصيلة، بما يضمن حقوق البائعين والمشترين، ويدعم قطاع الفروسية في المملكة وفق أعلى المعايير.