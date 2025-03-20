شكرا لمتابعة خبر عن فتاة مصرية تهاجم بلوجر مصري تحايل على الأنظمة للصلاة في صحن الطواف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هاجمت فتاة مصرية بلوجر مصري شهير يدعى عبدالله التركي، والذي ظهر في مقطع فيديو كشف فيه تحايله على الأنظمة للصلاة في صحن الطواف.

وظهر البلوجر المصري الشهير في مقطع فيديو قائلًا، أنه ارتدى الإحرام وهو غير معتمر للتحايل على الأنظمة والقوانين في الحرم المكي.

ومن جانبها، قالت الفتاة المصرية: “اللي عملته إهانة لكل المصريين لأنك أظهرتنا نحن المصريين إننا لا نحترم القوانين ومخالفين للنظام”.