شكرا لمتابعة خبر عن مطارات المملكة تستقبل أكثر من 3.4 ملايين معتمر ومسافر منذ بداية رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة مطارات القابضة عن تسجيل أكثر من 3.4 ملايين معتمر ومسافر عبر أربعة مطارات سعودية منذ الأول من شهر رمضان وحتى الثامن عشر منه.

وشملت حركة المسافرين مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي في ينبع، ومطار الطائف الدولي.

وتوزعت حركة المسافرين على الرحلات الدولية لتبلغ 2,403,146 مسافرًا بين قادمين ومغادرين، فيما بلغ عدد المسافرين على الرحلات الداخلية 1,082,705 مسافرين، كما بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال هذه الفترة 20,038 رحلة، منها 12,699 رحلة دولية، و 7,339 رحلة داخلية.

وفي إطار تحسين تجربة السفر، فعّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 70 بوابة إلكترونية لإنهاء إجراءات السفر ذاتيًا دون تدخل بشري، بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، ومطارات القابضة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وتتيح هذه الخدمة تسهيل وتسريع إجراءات السفر باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، حيث تصل الطاقة الاستيعابية لكل بوابة إلى 2,500 مسافر، ما يمكن المطار من خدمة 175 ألف مسافر يوميًا.

ورفعت المطارات السعودية جاهزيتها لموسم ذروة العمرة لعام 1446هـ، حيث تعمل مطارات القابضة على تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.