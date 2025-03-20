شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن نقاط المفاضلة لبرنامج فرص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم عن القواعد التنظيمية لبرنامج «فرص» لنقل شاغلي الوظائف التعليمية خارجياً للعام الدراسي 1447هـ.

ويهدف البرنامج إلى تحسين آليات النقل وتوفير فرص عادلة للمعلمين والمعلمات والتشكيلات المدرسية والإشرافية.

وتتم عملية المفاضلة بناءً على عدة معايير، تشمل:اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية، الذي يقيس مدى إلمام المتقدم بتخصصه الأكاديمي، والاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية، الذي قيّم المعرفة التربوية العامة للمتقدم.

بالإضافة إلى نقاط التطوير المهني، التي تعكس مدى مشاركة المعلم في برامج التطوير والتدريب المهني، ومتوسط تقييم الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين، الذي يعكس أداء المعلم خلال العامين الماضيين، وأيام الغياب دون عذر، تؤثر سلبًا على نقاط المفاضلة.

كما تُراعى الرتبة الحالية للمعلم في السلم الوظيفي، وساعات التطوع، حيث تُحتسب ساعات العمل التطوعي لصالح المتقدم، ونقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل 1443هـ، تُمنح نقاط إضافية للمتقدمين السابقين، ومدة الخدمة في المجال التعليمي، والعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو كمدير.

وسيتم الإعلان عن الفرص المتاحة للمعلمين والمعلمات اعتبارًا من يوم الاثنين 9 شوال 1446هـ الموافق 7 أبريل 2025م، عبر نظام فارس، ويتاح التقديم على الفرص المعلنة خلال الفترة المحددة لكل إعلان.

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