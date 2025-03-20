شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن طقس مكة، مشيرًا إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمراكز التابعة لها.كان أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة، منبهًا من هطول أمطار غزيرة، متضمنة جدة ورهاط ومدركة وهدى الشام والشعيبة.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

كم تشمل الحالة أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.



الحالة في البحر الأحمر

توقع الأرصاد الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-60 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وتصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين

ويرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب.



ويتوقع أن تكون حالة البحر، متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.



الحالة على الخليج العربي

وبخصوص الحالة في الخليج العربي، يتوقع أن يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

أما الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.