شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 32 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الخميس

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الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 32 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 32 درجة مئوية.- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.- المدينة المنورة 34درجة مئوية.- الرياض 34 درجة مئوية.- جدة 31 درجة مئوية.- أبها 22 درجة مئوية.- تبوك 36 درجة مئوية.- بريدة 33 درجة مئوية.- حائل 29 درجة مئوية.- الباحة 22 درجة مئوية.- عرعر 24 درجة مئوية.- سكاكا 24 درجة مئوية.- جازان 33 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 35 درجة مئوية.- المجمعة 33 درجة مئوية.- وادي الدواسر 36 درجة مئوية.- الدوادمي 32 درجة مئوية.- شرورة 37 درجة مئوية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-60 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.