شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الحالة الممطرة العاشرة توافق بداية الحميمين هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الممطرة العاشرة لعام 1446هـ في المملكة تتزامن مع بداية موسم الحميمين.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “الليلة أول ليالي العشر الأواخر من رمضان، قال النبي ﷺ: (إذا دخل العشرُ شدَّ مئْزَرَهُ، وأحيا ليلهُ، وأيقظَ أهلهُ) رواه البخاري. اجتهدوا فيها، ففيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر.”

وكان محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل قد توقع تزايد فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة اليوم الخميس.

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