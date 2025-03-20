شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم يبدأ فصل الربيع وهو الأخير في موسم العقارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الخميس يبدأ فصل الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو اليوم الأخير في موسم العقارب، وغدًا يبدأ الحميمين.. اليوم 20 مارس (آذار)، وكما قيل: “بعشرين آذار بيتساوى الليل والنهار”.

وأضاف: “اليوم هو يوم الاعتدال الربيعي، ويحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، ويبدأ فصل الربيع وفقًا لحركتها الظاهرية”.

وتابع: في مثل هذا اليوم، يتساوى الليل والنهار تقريبًا في جميع خطوط العرض. تشرق الشمس من الشرق تمامًا (زاوية 90°) وتغرب في الغرب تمامًا (زاوية 270°). تكون المسافة بين الأرض والشمس حوالي 148.9 مليون كيلومتر.

واختتم: في السنوات الحالية، يتزامن دخول فصل الربيع مع شهر رمضان، وبعد حوالي 15 سنة قادمة، سيدخل شهر رمضان في نهاية فصل الصيف.