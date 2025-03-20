شكرا لمتابعة خبر عن ما لم تره من قبل في الهلال الموجود اعلى برج الساعة بمكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتسأل الكثيرون ممن يزورون مكة المكرمة حينما يشاهدون برج الساعة العملاق ماذا يوجد داخل الهلال الذي في أعلى ذلك البرج.

وأظهر مقطع فيديو متداول ما يحتويه الهلال داخل البرج الذي يتخطى ارتفاعه 592 م، والذي يعد أعلي برج مأهول بالسكان في العالم، حيث يوجد سلما لولبيًا يؤدي إلي مكاتب ومصلى.

ويوجد في البرج عدم نوافذ تظهر من أحد اتجاهاتها الكعبة المشرفة، كما يحتوي علي نظام لتكييف الهواء، وأضواء ليزر خضراء، ويصدر منه ضوء لتحذير الطائرات، ومانع للصواعق؛ لحماية البرج من الصواعق الكهربائية التي يصدرها البرق.

وساعة مكة هي أميز ساعة في العالم ، يمكن رؤيتها على بعد 13 كم، بينما يبلغ قطر الهلال 23 مترا.